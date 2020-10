Economia Cooperativas de crédito em Goiás movimentam R$ 8,9 bi Operações totalizaram R$ 6,5 bilhões em 2019, 56,4% para pessoas físicas; entre empresas, 89% são pequenas e médias

As cooperativas de crédito movimentaram R$ 8,9 bilhões em Goiás no ano passado. As operações de crédito totalizaram R$ 6,5 bilhões, dos quais 56,4% foram destinados a pessoas físicas e 43,6% para pessoas jurídicas, que aplicaram mais de R$ 2,1 bilhões em linhas de capital de giro. O restante, R$ 2,4 bilhões, são referentes a despesas gerais, entre elas o pagamento de ...