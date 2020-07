Economia Cooperação entre setores da sociedade é saída para a crise, concluem participantes do Webinar Evento on-line realizado pelo Grupo Jaime Câmara discutiu os caminhos para equilibrar saúde e economia em Goiás durante a pandemia

O equilíbrio entre economia e saúde pode ser alcançado por meio de cooperação entre diferentes setores da sociedade, em debates que levem a decisões em concordância sobre medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Essa foi a conclusão à qual chegaram os convidados do webinar promovido pelo Grupo Jaime Câmara ontem para discutir o tema. Participaram do even...