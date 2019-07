Economia Convênios se tornam opção a planos de saúde Empresas e entidades fazem parceria com clínicas populares para funcionários terem descontos em atendimentos

O alto custo dos planos de saúde tem levado muita gente a recorrer a instrumentos alternativos de assistência médica, com preços menores. Em Goiás, empresas e entidades estão firmando convênios com clínicas populares para que seus funcionários tenham acesso a serviços médicos, com descontos em consultas e exames. Assim, eles não dependem apenas do atendimento no Sistema Ú...