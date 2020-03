A Controladoria-Geral do Estado de Goiás criou um canal para que população possa denunciar estabelecimentos que estão abertos e que não poderiam em tempo de quarentena. A inteção do governo estadual é ganhar aliados na fiscalização do comércio que não respeita a determinação da interrupção das atividades.

As denúncias podem ser realizadas pelo Sistema de Ouvidoria do Estado de Goiás, no endereço www.ouvidoria.go.gov.br, clicando no ícone “Corona Info”. O cidadão também pode ligar para o número 190 e denunciar aqueles que não foram incluídos como serviços essenciais e de saúde, mas que insistem em funcionar.