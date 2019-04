Economia Contribuintes têm último final de semana para fazer declaração do IR O prazo para o envio começou no dia 7 de março e termina às 23h59 de 30 de abril deste ano

Os contribuintes que ainda não fizeram a Declaração do Imposto de Renda deste ano podem aproveitar o último final de semana antes do fim do prazo para entregar o documento à Receita Federal. O prazo para o envio começou no dia 7 de março e termina às 23h59 de 30 de abril deste ano. Até as 17h de ontem, a Receita recebeu 21.654.366 declarações, o que corresponde a 71% ...