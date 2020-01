Economia Contribuinte vai ser notificado sobre débitos por plataforma digital Secretaria de Finanças adotará canal virtual a partir de janeiro de 2021; ideia é eliminar meios físicos, como cartas registradas, aliviando custos com papel e serviço de Correios

A partir do próximo ano a comunicação entre a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), da Prefeitura de Goiânia, com os contribuintes, passará a ser via plataforma digital. Com isso, serão eliminados envios de notificações e cartas registradas pelos Correios para contribuintes com algum débito, por exemplo. A mudança passa a valer em 1 º de janeiro de 2021 e a estima...