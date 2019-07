Economia Contrato pode enfim destravar a Norte-Sul Assinatura de contrato de subconcessão promete destravar uso de trecho da ferrovia em Goiás; expectativa é de tarifa mais baixa

Depois de arrematar trecho de 1,5 mil quilômetros da Ferrovia Norte-Sul, a empresa Rumo já teria realizado mapeamento de terminais e empresas interessadas em realizar transporte de cargas em Goiás por meio do modal ferroviário. Depois do leilão, ocorrido em março, a assinatura do contrato de subconcessão com o governo federal será realizado amanhã, em Anápolis, com a...