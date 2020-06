Economia Contrato de concessão é assinado em meio a disputa

A Aurora da Amazônia assinou contrato com a Receita Federal, no último dia 27, para assumir a gestão do Porto Seco de Anápolis. O juiz Alaôr Piacini, da 2ª Vara Federal de Anápolis, determinou que a União dê continuidade à licitação do Porto Seco, realizando assinatura com a Aurora, em meio a uma disputa judicial com o Porto Seco Centro-Oeste, atual exploradora e concorrente n...