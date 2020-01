Economia Conteúdos cobrados em concursos sofrem mudanças, exigindo novo perfil de candidato Conquista de vaga no serviço público e avanço na carreira envolvem domínio da área de atuação, raciocínio lógico, inglês e informática, além de habilidade de relacionamento

Aos interessados em conquistar vaga em concursos públicos um alerta: os conteúdos cobrados dos candidatos têm sofrido mudanças. Saem matérias quase que padrão e entram disciplinas mais vinculadas a atividade do cargo oferecido no certame. Habilidades de raciocínio e de relacionamento também passam a ser mais consideradas. Exemplo disso é o concurso do Banco de Brasília ...