Economia Contas públicas têm déficit de R$ 5,9 bi, o menor em 5 anos Em julho de 2018, o déficit primário do Governo Central foi maior. Tesouro explica que melhora se deu por conta de elevação na receita

As contas públicas fecharam julho com o melhor resultado para o mês desde 2014. O déficit primário, que são as receitas menos as despesas, sem considerar os gastos com juros, ficou em R$ 5,995 bilhões, informou hoje (29) a Secretaria do Tesouro Nacional. Em julho de 2018, o déficit primário do Governo Central foi maior: R$ 7,488 bilhões. “Essa melhora é explicada, pela e...