Economia Contas públicas devem fechar este ano com rombo de R$ 80 bilhões O resultado, embora negativo, é melhor que o permitido pela meta para 2019, que é déficit de R$ 132 bilhões

O setor público brasileiro deve fechar as contas com um rombo de cerca de R$ 80 bilhões (1,1% do PIB) este ano, estima o Tesouro Nacional. O resultado, embora negativo, é melhor que o permitido pela meta para 2019, que é déficit de R$ 132 bilhões. O ingresso de receitas extraordinárias, como o bônus do megaleilão de petróleo realizado neste mês, é...