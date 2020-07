Economia Contas do governo têm rombo de R$ 417 bi, no pior 1º semestre em 24 anos Resultado está relacionado com o aumento de despesas para combater a pandemia de Covid-19, além da perda de arrecadação decorrente do tombo no nível de atividade e do adiamento no prazo de tributos

As contas do governo registraram rombo de R$ 417,217 bilhões no primeiro semestre deste ano, informou nesta quinta-feira, 30, a Secretaria do Tesouro Nacional. Esse é o volume em que as despesas superaram as receitas, sem incluir os gastos com juros da dívida pública. Trata-se do pior resultado para esse período desde o início da série histórica, em 1997. No mes...