Economia Contas digitais podem ser até 50% mais baratas que as tradicionais Modalidade tem menos taxas, com pacote de serviço menor; opção é boa para quem faz pouca movimentação

Sem tarifa mensal e a necessidade de se deslocar até uma agência bancária nem mesmo para abrir a conta corrente, as contas digitais têm ganhado espaço no mercado brasileiro. Com taxas mais baixas para serviços que não estão no pacote contratado, grandes e pequenos bancos também aumentaram a competição para atrair clientes, que antes eram fisgados por fintechs, as startups d...