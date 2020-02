Economia Contas de luz terão bandeira verde em fevereiro, sem taxa extra, diz Aneel Em janeiro, vigorou a bandeira amarela, com cobrança adicional de R$ 1,343 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos

As contas de luz terão bandeira verde no mês de fevereiro, anunciou nesta sexta-feira, 31, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com isso, não haverá taxa extra nas tarifas de energia. Em janeiro, vigorou a bandeira amarela, com cobrança adicional de R$ 1,343 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Em nota, a Aneel informou que houve melhora na previsão...