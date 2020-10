Economia Contas de água, luz e telefone poderão ser pagas pelo Pix Banco Central anunciou que alguns pagamentos já serão possíveis a partir de novembro; a médio prazo, sistema será totalmente disponibilizado

O Banco Central afirmou que algumas contas de água, luz e telefone já poderão ser pagas diretamente pelo Pix em novembro, quando o sistema for lançado.Segundo o chefe de subunidade no departamento de competição e de estrutura do mercado financeiro do BC, Breno Lobo, a expectativa é que, no médio prazo, o Pix seja obrigatoriamente ofertado como opção para pagamento das fatu...