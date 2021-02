Economia Conta-salário no Pix pode revolucionar gestão de folha de pagamentos Para executivos do setor, inclusão da modalidade no sistema vai baratear custos para o empregador e dar mais liberdade ao funcionário

A gestão de folhas de pagamentos é parte importante do relacionamento entre empresa e banco, com processos complexos e caros. O ingresso de contas-salário no novo sistema de pagamentos brasileiro (Pix), anunciada pelo Banco Central para o primeiro trimestre deste ano, pode mudar completamente essa dinâmica, baratear custos para o empregador e dar mais liberdade ao empregado. Atualmente, a moda...