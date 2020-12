Economia Consumo tende a priorizar o que é mais essencial, simples e seguro Valorização de pequenos negócios e aumento de microfranquias também são esperados por analistas

A pandemia do coronavírus e a consequente perda de entes queridos e do convívio social despertaram reflexões sobre o que de fato é importante na vida das pessoas e nos negócios, determinando mudanças comportamentais e novas tendências de consumo para 2021. Relatório do escritório de pesquisa de tendências Observatório de Sinais aponta um momento "neoessencialista", em que...