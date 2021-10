Economia Consumo nos lares brasileiros recua 2,33% em agosto, mostra pesquisa A cesta de 35 produtos de largo consumo nos supermercados fechou o mês custando R$ 675,73, com aumento de 1,07% em relação a julho de 2021

O consumo nos lares brasileiros caiu 2,33% entre julho e agosto deste ano. Conforme levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), na comparação com agosto do ano passado, o consumo caiu 1,78%, mas, no acumulado do ano, houve alta de 3,15%. Segundo a Abras, os percentuais são reflexo de fatores externos e internos, como a alta da inflação e o desempr...