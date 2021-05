Economia Consumo de gás por térmicas cresce 24% e chega a níveis da crise de 2015 De acordo com dados da Associação Brasileira de Distribuidoras de Gás Canalizado as térmicas consumiram 31,2 milhões de metros cúbicos por dia

Em mais um indicativo de que a conta de luz seguirá pressionada pela seca sobre os reservatórios das hidrelétricas, o consumo de gás natural para geração de energia se aproximou no primeiro trimestre do patamar do mesmo período de 2015, quando o brasileiro pagou taxa extra durante todo o ano. De acordo com dados da Abegás (Associação Brasileira de Distribuidoras de Gás...