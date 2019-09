Economia Consumo de energia sobe, mas de água cai

Enquanto o consumo de energia elétrica tende a crescer, com o aumento do número de aparelhos de ar condicionado, climatizadores e ventiladores, o consumo de água tem caído este ano. Isso graças à intensificação das campanhas de conscientização para a importância da redução do consumo. Por medo do racionamento, os goianos economizam cada vez mais.Em Goiânia, o volume...