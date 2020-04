Economia Consumo de água cresce com isolamento social em Goiás Mais tempo em casa ampliou gasto nas residências goianas; companhia garante abastecimento, mas já constata alta na inadimplência

O consumo de água aumentou em Goiás por conta do isolamento social. Segundo dados da Saneago, entre fevereiro e março deste ano, o incremento foi de 1,07% nas residências. Comércios, órgãos públicos e indústrias apresentaram redução, já que boa parte parou ou reduziu as atividades por conta de decreto do governo estadual que proíbe o funcionamento do que não está listad...