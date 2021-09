Economia Consumo das famílias em supermercados cresce 4,84% em julho Nos últimos 12 meses, identificamos aumento em função da exportação de alguns produtos com maior procura

O consumo das famílias brasileiras aumentou 4,84% em julho deste ano na comparação com junho, mas caiu 1,15% ante o mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, o índice foi positivo, ficando em 3,24%. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), a queda mensal foi a segunda do ano, já que em junho o Índice Nacional de Consumo das Famílias nos Lares B...