Economia Consumo da carne desaba com alto preço em Goiás Pouco gado para abate, aumento do custo de insumos e mercado externo aquecido fizeram cortes bovinos subirem mais de 40%; em um ano, consumo interno tem queda de 50%

Com o preço nas alturas, o consumidor está comendo cada vez menos carne bovina e este cenário não deve mudar tão cedo. Com baixa oferta de gado para abate, alto preço de insumos para produção e um mercado externo com apetite crescente, representantes da cadeia produtiva não acreditam que os preços voltarão a patamares anteriores. A cotação da arroba do boi gordo mais que...