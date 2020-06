Economia Consumidores de baixa renda terão isenção de ICMS na conta de energia em Goiás Decreto que cria o benefício foi assinado na manhã desta sexta-feira (19) pelo governador Ronaldo Caiado (DEM). Medida vai beneficiar mais de 200 mil famílias

O governador Ronaldo Caiado (DEM) assinou na manhã desta sexta-feira (19), decreto que cria a isenção de ICMS da energia elétrica para consumidores de baixa renda, com consumo igual ou inferior a 220 Kwh/mês. Segundo o governador, a medida vai beneficiar 246 mil famílias em situação de vulnerabilidade no Estado, com uma diferença estimada em R$ 42,00 na conta. De acordo com ...