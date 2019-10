Economia Consumidor pode remarcar viagem a praias atingidas por mancha de óleo Segundo Procon, remarcação ou cancelamento serão sem multa

Consumidores que tenham comprado pacotes de viagem ou hospedagem para as praias do Nordeste que foram afetadas pela mancha de óleo têm o direito de cancelar ou remarcar a reserva, sem a necessidade de pagar multa. Segundo orientação da Fundação Procon de São Paulo, para isso o consumidor deve entrar em contato com a empresa contratada e pedir o cancelamento ou a remarcação. As mancha...