Economia Consumidor goiano é o que mais compra por dispositivos móveis no País Em Goiás , 29,5% dos consumidores usam celular ou tablet nas aquisições

Entre comprar na internet pelo computador ou via mobile, 29,5% dos consumidores em Goiás têm optado pelo celular ou tablet. Com isso, o Estado alcançou, no ano passado, a maior média de opção de compras pelos dispositivos móveis no País, segundo levantamento da multinacional japonesa Rakuten, que oferece soluções para o e-commerce. Assim, ultrapassou Estados como São Paulo ...