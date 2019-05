Economia Construtoras temem contingenciamento e mudanças no MCMV Programa passa por momento de crise e há risco de mais demissões; Câmara dos Deputados criou subcomissão para acompanhar alterações

As incertezas em relação ao futuro do Minha Casa Minha Vida (MCMV) esfriaram o clima de otimismo que a eleição do presidente Jair Bolsonaro (PSL) havia causado entre os empresários da construção civil no fim de 2018. De acordo com o presidente da Associação de Construtores do Estado de Goiás (Aceg), Fábio Edson Candine, o ritmo dos empreendimentos diminuiu bastante, causa...