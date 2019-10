Economia Construtora abre mais de 50 vagas de emprego em Goiás Os currículos devem ser enviados até domingo (20). Veja como participar

A construtora MRV está com mais de 50 vagas de emprego abertas em seu departamento comercial nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis. As oportunidades são para cadastramento de novos corretores autônomos e vagas para contratação via CLT. Os interessados nas vagas de corretor autônomo precisam ter ensino médio completo, experiência na área comercial e em a...