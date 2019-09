Economia Construtora abre 3 vagas de corretor para pessoas com deficiência Em 2018, o número de contratações de PcD bateu recorde no Brasil, com mais de 46,9 mil profissionais ingressando no mercado formal de trabalho, um crescimento de 20,6% nas contratações desse tipos em relação a 2017

A construtora MRV está com três vagas de corretor de imóveis abertas para pessoas portadoras de alguma deficiência. Os candidatos precisam ter ensino médio completo, carteira de habilitação categoria A e B, veículo próprio, experiência na área de vendas e possuir laudo com CID da deficiência. O regime de contratação será o da Consolidação das Leis do Trabalho...