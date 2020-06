Economia Construção civil e salões ajustam forma de trabalhar para reduzir riscos de contágio Medidas sanitárias de segurança são adotadas por setores autorizados a retomar atividades

Construção civil e salões de beleza são algumas das atividades que foram liberadas para funcionar a partir da publicação do decreto estadual nº 9.653, no dia 19 de abril. A legislação, porém, determina a esses estabelecimentos a adoção de uma série de procedimentos, como medidas de distanciamento mínimo entre as pessoas, uso de máscara de proteção e disponibilização de álcool a 70%...