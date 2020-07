Economia Construção Civil consegue liminar para ficar de fora do revezamento 14x14 em Goiás O decreto estadual permite o funcionamento apenas das obras do poder público. Com a decisão, as construções privadas podem voltar às atividades

O desembargador Carlos Escher, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), concedeu liminar, nesta quarta-feira (8), para que o setor da construção civil fique de fora do revezamento 14x14 em Goiás. Isto é, a categoria não precisará seguir a ordem de fechamento por 14 dias, seguidos por outros 14 de abertura das atividades econômicas não essenciais, determinada e...