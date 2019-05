Economia Conselho da AGR confirma multas aplicadas à Enel no valor de R$ 13 milhões Sanções foram aplicadas durante fiscalizações realizadas no ano passado e dizem respeito à qualidade do serviço prestado pela empresa

O Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) confirmou nesta quarta-feira (8) a aplicação de duas multas à Enel Goiás Distribuidora de Energia. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do órgão, que explicou que as sanções foram aplicadas durante fiscalizações realizadas no ano passado. Conforme a AGR,...