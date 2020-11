Economia Conjuntura pode possibilitar crescimento no Brasil

As operadoras digitais ou Mobile Virtual Network Operator (MVNO) somam cerca de 16 no Brasil. Até os Correios oferecem chip nessa modalidade desde 2017. Mas nenhuma ainda chegou a chamar atenção no mercado em número de clientes desde que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou a exploração do serviço de telefonia móvel por meio de rede virtual em 2010...