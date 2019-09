Economia Conheça o TikTok, aplicativo que ultrapassou o WhatsApp como o mais baixado do mundo Plataforma Sensor Tower contabilizou 63 milhões de downloads nas lojas de app para os sistemas iOS e Android no mês de agosto

O TikTok foi o aplicativo mais baixado do mundo no último mês de agosto, deixando para trás apps de algumas das redes sociais mais utilizadas mundialmente, como WhatsApp, Instagram, Messenger do Facebook e Youtube. Os dados são da empresa Sensor Tower, de marketing digital voltada para aplicativos. O Tiktok é uma plataforma permite que o usuário crie vídeos...