Economia Conheça o Amazon Prime, serviços de assinatura de vídeos, músicas, livros e frete grátis por R$ 9,90 Novos membros terão um período de degustação de 30 dias; plano anual sai por R$ 89,90 (R$ 7,49 em 12 meses)

O Amazon Prime chegou ao Brasil nesta terça-feira (10) oferecendo uma gama de serviços da empresa por uma assinatura mensal de R$ 9,90 ou anual de R$ 89,90 (R$ 7,49 em 12 meses). Os assinantes têm direito a frete gratuito para compras no site Amazon, acesso às séries e filmes do Prime Video e aos vídeos e jogos do Twitch Prime. Além disso, o assinante...