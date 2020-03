Economia Congresso publica lei que amplia benefício a idosos e deficientes

A contragosto do governo, o Congresso promulgou ontem novas regras que ampliam a cobertura do BPC, benefício assistencial pago a idosos carentes e deficientes de baixa renda. Agora, o BPC deve ser pago a famílias com renda de até meio salário mínimo (R$ 522,50 mensais) por integrante. Antes, o teto era de um quarto do salário mínimo, ou seja, R$ 261,25 por membro da f...