Economia Congresso projeta economia de R$ 6 bi com PEC que prevê corte de salário de servidor Texto deve ser votado nesta terça-feira na Comissão Mista de Orçamento e no plenário do Congresso; parecer reservou R$ 1,5 bilhão para bancar o programa Verde Amarelo

Um relatório divulgado pelo Congresso considera uma economia de R$ 6 bilhões para a União em 2020 com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) emergencial, que prevê corte em salário e na jornada de trabalho dos servidores. A proposta foi apresentada pela equipe econômica e ainda precisa passar pelo Senado e pela Câmara. O cálculo do parecer do deputado Domingos Neto (...