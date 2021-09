Economia Congresso irá tomar medidas sobre combustíveis sem machucar economia e Petrobras, diz Arthur Lira Presidente da Câmara disse não ter ficado satisfeito com as explicações do presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, sobre o aumento do preço da gasolina, etanol e diesel

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse não ter ficado satisfeito com as explicações do presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, sobre o aumento do preço dos combustíveis e afirmou que o Congresso vai tomar providências sem machucar a economia e a empresa. Lira participou de uma videoconferência realizada pela casa de investimentos Necton...