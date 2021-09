Economia Congresso derruba veto e retoma suspensão da prova de vida do INSS até o fim do ano Os parlamentares defendem que a prova de vida continue suspensa em razão dos riscos provocados pela Covid-19

O Congresso Nacional rejeitou nesta segunda-feira (27) o veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e retomou a suspensão da prova de vida do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) até o fim de 2021. A medida estava prevista em um projeto com alternativas para os beneficiários da Previdência Social realizarem o procedimento anual, mas havia sido vetada pelo g...