Economia Congresso aprova reajustes para policiais civis e militares do DF ao custo de R$ 505 milhões O texto contempla pagamentos retroativos a janeiro de 2020

Deputados e senadores aprovaram em sessão do Congresso, na noite desta quarta-feira, 13, projeto que autoriza a recomposição salarial das polícias do Distrito Federal. Com custo estimado de R$ 505 milhões por ano, a proposta prevê a possibilidade de reajuste para carreiras custeadas pelo Fundo Constitucional do DF. O texto também contempla pagamentos retroativos a janeiro d...