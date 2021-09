Economia Congresso aprova projeto que abre possibilidade de usar reforma do IR para financiar Auxílio Brasil Senadores da oposição afirmaram que se trata de uma “pedalada”

O Congresso Nacional aprovou nesta segunda-feira (27) projeto de lei que abre espaço para a criação do programa social do governo Jair Bolsonaro, o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Os deputados e senadores aprovaram o texto do relator, deputado Juscelino Filho (DEM-MA), que abriu a possibilidade de que sejam contabilizadas como fontes de receit...