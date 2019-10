Economia Congresso aprova Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 Texto prevê para o ano que vem salário mínimo de R$ 1.040

O Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira (9) o texto-base da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2020. O texto segue para sanção do presidente da República. Aprovado na forma do substitutivo do relator, deputado Cacá Leão (PP-BA), o texto do dispositivo foi aprovado em agosto pela Comissão Mista de Orçamento (CMO). Ao apreciar a ...