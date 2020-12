Economia Congresso aprova LDO 2021 Lei evita paralisação no poder público, autorizando despesas obrigatórias para o próximo ano; alvo de disputa, orçamento só deve ser votado pelos parlamentares em fevereiro

O Congresso aprovou ontem o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021, que dá os rumos do Orçamento no próximo ano. A proposta agora vai à sanção.O Ministério da Economia aguardava a aprovação desse texto. Sem a aprovação dessa lei, o governo poderia ficar sem autorização para realizar qualquer despesa, mesmo as obrigatórias, como salários e aposentadorias.A...