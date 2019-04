Economia Confirmada Campus Party em Goiânia

Um dos maiores eventos de tecnologia do mundo também acontecerá em Goiás, a partir deste ano. A Campus Party, considerada a maior imersão tecnológica em internet das coisas, blockchain, cultura maker, educação e empreendedorismo do mundo, chega a Goiânia no mês de setembro. Realizada há 12 anos no Brasil, a feira é um ambiente de inovação, troca de conhecimento e novos negócio...