Economia Confira os números do mercado financeiro

DÓLAR compra/vendaCâmbio livre BC - R$ 5,3726 / R$ 5,3732 **Câmbio livre mercado - R$ 5,385 / R$ 5,387 *Turismo - R$ 5,090 / R$ 5,630 (*) cotação média do mercado(**) cotação do Banco CentralVariação do câmbio livre mercadono dia: -1,660% OURO BM&FR$ 339,00 BOLSAS Bovespa (Ibovesp...