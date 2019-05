Economia Confira o resultado da Mega Sena com prêmio estimado de R$ 170 milhões O sorteio do concurso 2149 aconteceu na noite desta quarta-feira (8)

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quarta-feira (8) as seis dezenas do concurso da Mega-Sena número 2149, que tem prêmio estimado de R$ 170 milhões. Os números sorteados foram divulgados há pouco. Confira as dezenas: 21 23 37 44 46 48 Aguarde em instantes nessa mesma matéria se houve ganhador ou se o prêmio acumulou novamente