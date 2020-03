Economia Confira o edital do concurso da Câmara de Goianésia com salários de até R$ 4,6 mil Veja ainda os cargos e a quantidade de vagas

O edital do concurso da Câmara Municipal de Goianésia foi divulgado. São oferecidas 12 vagas efetivas, 36 para o cadastro reserva de ampla concorrência e sete para o cadastro reserva para pessoa com deficiência, para os níveis fundamental, médio e superior com salários que variam de R$ 1.361,95 até R$ 4.647,51. As inscrições iniciam dia 13 de...