Economia Confira o calendário de saques do FGTS para 2020 O 'saque-aniversário' começará na Caixa a partir de 2020 e trabalhador terá de optar por retiradas anuais ou saque concentrado em demissão sem justa causa

O governo anunciou nesta quinta-feira, 25, o calendário para o saque da conta-aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em 2020 na Caixa Econômica Federal. A medida integra as novidades para o FGTS a anunciadas nesta semana pelo Ministério da Economia. O calendário foi divulgado pelo governo em edição especial do Diário Oficial da União e, neste primeiro m...