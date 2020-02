Economia Confira calendário de pagamentos dos aposentados e pensionistas de Rio Verde Segundo a Prefeitura de Rio Verde, o pagamento terá reajuste de 12,9% para professores aposentados e de 5% para demais beneficiados

Os aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Rio Verde (IPARV) já podem conferir o cronograma (foto abaixo) com os dias de cada mês que serão liberados os pagamentos para 2020, inclusive o 13º salário. De acordo com a Prefeitura de Rio Verde, o pagamento, além de ser adiantado em relação à data limite e dent...