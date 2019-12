Economia Confira as dezenas sorteadas na Mega da Virada Será que você está milionário? O prêmio é de R$ 300 milhões e não acumula

A Caixa Econômica Federal (CEF) sorteou na noite desta terça-feira (31) os números da Mega-Sena da Virada, cujo prêmio é de mais de R$ 300 milhões. Confira as dezenas sorteadas: 38 58 35 03 40 57 Como nos demais concursos especiais, a Mega da Virada não acumula. Se nenhuma aposta for premiada com seis números, o valor será dividido entre os acertadores de cin...